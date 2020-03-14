Кемерово, , 15:47 — REGNUM Режим повышенной готовности введён в связи с угрозой распространения коронавируса властями в Кемеровской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба администрации региона.

Распоряжение о введении режима повышенной готовности подписано губернатором региона Сергеем Цивилёвым в связи с выявлением двух случаев заражения коронавирусом на территории Кемеровской области.

В регионе отменены все массовые мероприятия, количество участников неотложных мероприятий не может превышать 1000 человек. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Школам рекомендуется перейти на дистанционный режим обучения

Всем прибывшим на территорию региона из стран, либо регионов России, в которых зарегистрированы случаи заражения, предписано самоизолироваться сроком на 14 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа заражённых коронавирусом в России до 47 человек. Два случая заболевания были выявлены в Кемеровской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных коронавирусом в России возросло до 47 человек