Киев, , 15:44 — REGNUM Кабинет министров Украины собрал экстренное совещание в связи с ситуацией, связанной с заболеванием вирусом COVID-19 в Италии, на котором министерству инфраструктуры совместно с министерствами здравоохранения, иностранных дел и внутренних дел было поручено совершить безотлагательную эвакуацию граждан Украины из Италии. Об этом 14 марта сообщается в пресс-службе украинского правительства.

Также на совещании обсуждалась процедура эвакуации граждан. Таможенная служба Украины должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, на котором будет совершена эвакуация граждан. Контроль при пересечении границы будет совершать государственная пограничная служба Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с угрозой распространения коронавируса. Зеленский призвал сограждан, находящихся за границей «в частном порядке», вернуться на Украину в течение трех дней, так как Украина планирует прервать регулярное авиационное сообщение.