Москва, , 15:29 — REGNUM Все предприятия в России по производству медицинских масок переведены на трехсменную работу и 7-дневную рабочую неделю. Об этом сегодня, 14 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции мир столкнулся с дефицитом медицинских масок. Поначалу, когда эпидемия бушевала только в Китае, медицинские маски со всего мира отправляли в КНР, и их всё равно не хватало.

Однако теперь коронавирус распространяется по другим странам, и в них также ощущается острый дефицит медицинских масок. В некоторых странах их вообще нет. На этом фоне начинаются различные спекуляции.

Матвиенко заявила, что она направила запрос Мантурову относительно ситуации с медицинскими масками в России. Министр ответил, что все предприятия по производству медицинских масок переведены на трехсменную работу и 7-дневную рабочую неделю. В день в России выпускается 1,5 млн медицинских масок.

Кроме того, Матвиенко предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам.