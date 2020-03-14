Москва, , 15:40 — REGNUM Поезда, следующие по маршруту из Москвы в Берлин и Париж отменяет российская компания РЖД. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

Решение об отмене поездов, следующих из Москвы в столицы Франции и Германии было принято руководством РЖД в связи с решением Польши о закрытии международного железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса.

Решение вступит в силу с 15 марта и будет действовать до последующего распоряжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с возможной отменой поездов, курсирующих между Москвой и столицами Франции и Германии.

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