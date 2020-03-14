Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM Министр спорта России Олег Матыцин 14 марта в ходе рабочего совещания с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге заявил об абсолютной поддержке проекта со стороны Минспорта и федеральных властей.

«В Свердловской области подготовка к Универсиаде идет в плановом порядке. Приняты все необходимые решения, регламенты и нормативно-правовые документы. У нас разработан план-график строительства и подготовки объектов инфраструктуры. Он предусматривает сроки проектных и строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию», — отметил, открывая совещание, Евгений Куйвашев.

Глава Минспорта РФ обратился к свердловским властям и всей команде Всемирных студенческих игр 2023 года, с призывом об использовании опыта Казани и Красноярска — российских городов, в которых в разные годы уже проходили летняя и зимняя Универсиады. Он добавил, что один организаторов игр в Казани — Азарт Кадыров — назначен первым заместителем министра спорта России, и ему поручено координировать взаимодействие всех структур, включенных в подготовку к спортивному мегасобытию 2023 года в Екатеринбурге.

«Что касается проведения Универсиады, то я здесь выступаю сразу в двух качествах: и как презент Международной федерации университетского спорта, и как министр спорта Российской Федерации. Это двойная ответственность, но, наверное, это во многом это поможет в осуществлении нашего совместного проекта. […] Со своей стороны, я буду использовать все имеющемся ресурсы максимально», — сказал Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что в российском правительстве вопрос подготовки с студенческим играм в Екатеринбурге курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, имеющий огромный опыт в этой сфере, в том числе — опыт организации Олимпийских игр в Сочи. Также вопрос находится под контролем руководства страны.