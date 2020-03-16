Скопье, , 22:27 — REGNUM Главы крупнейших политических партий Северной Македонии — СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Зоран Заев и Християн Мицкоски выступили с призывом об отмене досрочных парламентских выборов 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, их поддержали албанские партии «Демократический союз за интеграцию» и «Беса».

Партийные лидеры единодушно заявляют, что период эпидемии — не время для политики.

«Сначала здоровье, потом выборы», — заявил бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на встрече партийных лидеров.

Ранее в связи с угрозой вируса было отменено проведение мероприятий в рамках предвыборной кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии выписали первую пациентку, заразившуюся коронавирусом