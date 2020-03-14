Мадрид, , 15:31 — REGNUM До 5,7 тыс. человек возросло количество заболевших коронавирусом в Испании. об этом 14 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее количество заражённых инфекцией составляет на сегодняшний день 5753 человека. За сутки было выявлено 1522 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране скончались 136 человек, выздоровели 517.

Самое большое количество заражённых cOVID-2019 было выявлено в сообществе Мадрид. Здесь зафиксировано 2940 случаев. В регионе введён карантин, закрыты большинство торговых точек, работают лишь аптеки и продуктовые магазины.

В Каталонии насчитывается 509 выявленных случаев заболевания, а в стране Басков заболели 417 человек. Властями Испании принято решение о вводе в стране режима повышенной готовности с 14 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии в Испании всех государственных музеев в связи с эпидемией коронавируса.

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