Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до шести, сообщает 14 марта пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Четыре случая заболевания коронавирусом подтверждены в Алма-Ате, два — в Нур-Султане.

Кроме того, по информации министерства здравоохранения, 1090 человек находятся на карантине в больницах, а 452 человека находятся на карантине дома.

В министерстве здравоохранения также сообщили, что ранее были госпитализированы 116 человек с лихорадкой и ОРВИ, из них 54 человека до сих пор остаются госпитализированными, остальные — выписаны.

В пресс-службе минздрава также отметили, что ситуация связанная с вирусом COVID-19 контролируется министерством здравоохранения республики.

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