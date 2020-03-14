Лондон, , 14:45 — REGNUM Фанаты певицы Дуа Липы смогут сразиться со своим кумиром в ритм-игре Dance Dance Revolution. Об этом 13 марта сообщил портал Eurogamer.

В рамках нового тура певицы по Европе в продаже появятся специальные VIP-билеты, позволяющие принять участие в танцевальном состязании. Вероятно, «устроить батл» с исполнительницей сможет только фанат, победивший всех остальных участников.

Напомним, Дуа Липа — это популярная британская поп-певица и модель. В 2017 году вышел её первый одноимённый альбом.

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