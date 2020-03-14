Тегеран, 14 марта 2020, 14:42 — REGNUM Число погибших в результате новой коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран выросло до 615 человек. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает министерство здравоохранения Ирана.
Напомним, что вспышка коронавируса в Иране оказалась довольно крупной. на сегодняшний день в стране зарегистрированы порядка 11,3 тыс. случаев заражения.
При этом коронавирус подхватили депутаты меджлиса и члены правительства.
Однако Италия уже обогнала Иран по числу заболевших — там на сегодняшний день зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения.