Тегеран, , 14:42 — REGNUM Число погибших в результате новой коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран выросло до 615 человек. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает министерство здравоохранения Ирана.

Напомним, что вспышка коронавируса в Иране оказалась довольно крупной. на сегодняшний день в стране зарегистрированы порядка 11,3 тыс. случаев заражения.

При этом коронавирус подхватили депутаты меджлиса и члены правительства.

Однако Италия уже обогнала Иран по числу заболевших — там на сегодняшний день зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения.