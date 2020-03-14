Афины , , 14:47 — REGNUM Приостановка 18 видов деятельности объявлена в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу генеральным секретариатом гражданской защиты Греции. Полный перечень приостановленных видов деятельности был опубликован 14 марта пресс-службой ведомства по гражданской защите.

С 14 марта и до 14 апреля закрываются все предприятия общепита, кроме тех, которые занимаются исключительно доставкой питания или продажей еды на вынос, без помещений со столиками и обслуживания. Закрываются кинотеатры и любые компании, занимающиеся предоставлением помещений для широкой аудитории.

Приостановлена деятельность библиотек и архивов, закрываются музеи, архитектурные памятники и прочие достопримечательности. Закрыты все заведения с азартными играми, фитнес-центры, парки развлечений, салоны красоты, торговые центры и супермаркеты за исключением продуктовых.

При этом отмечается, что административная деятельность может вестись закрытыми предприятиями за закрытыми дверями и при соблюдении обязательных правил гигиены.

Руководству финансовых учреждений было дано распоряжение о принятии всех мер защиты в кассах, в отделениях банков не должно находиться более пяти клиентов одновременно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии музеев и памятников архитектуры в Греции в связи с пандемией коронавируса.

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