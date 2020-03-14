Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Уже 2 апреля 2020 года в Steam состоится полноценный релиз файтинга Them's Fightin 'Herds, вдохновлённого мультсериалом My Little Pony. Об этом 13 марта сообщил портал Eurogamer.

Игра находилась в «раннем доступе» Steam с 2018 года. Разработчики обещают, что в релизной версии появятся множество персонажей, различных игровых режимов и рабочая система онлайн-боёв.

Напомним, изначально Them's Fightin 'Herds создавалась как игра по My Little Pony. Однако Hasbro запретила использовать персонажей этой франшизы, поэтому разработчики придумали новых.

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