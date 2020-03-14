Черновцы, Украина, 14 марта 2020, 14:36 — REGNUM На территории Черновицкой области в связи с выявлением второго случая заболевания коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил 13 марта глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук в видеообращении, опубликованном пресс-службой Черновицкой областной государственной администрации в социальной сети Facebook.
По словам главы ОГА второй подтвержденный на территории области случай заболевания новым коронавирусом дает основание для введения с 14 марта на территории области режима чрезвычайной ситуации.
Осадчук уточнил, что на территории с ЧС будут закрыты все рынки «за исключением продуктовых секторов».
Введение режима ЧС также предусматривает ограничение движения маршрутных автобусов по территории области.
Режим чрезвычайной ситуации на территории области будет действовать до 3 апреля 2020 года.
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ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что в Житомирской области женщина умерла от осложнений заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 13 марта на территории Черновицкой области с подозрением на заражение коронавирусом была госпитализирована женщина с двумя детьми.
Отметим также, что на Украине в вязи с угрозой распространения коронавируса ранее был введен общенациональный карантин, который веден на период с 12 марта по 3 апреля 2020 года.