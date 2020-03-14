Варшава, , 14:45 — REGNUM Обладатели игры-головоломки Trancelation бесплатно получат ещё четыре проекта для Nintedo Switch. Об этом 14 марта сообщает «Игромания».

Геймеры бесплатно получат: Freecell Solitaire DX, Pizza Bar Tycoon, 2048 BattlesиFlowlines VS. Для этого нужно приобрести Trancelation в первые выходные (14 и 15 марта 2020 года) после релиза.

Trancelation — это игра, призванная помочь в изучении иностранных языков. В ней геймерам предстоит объединять слова из разных языков с похожими значениями.

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