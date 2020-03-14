Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Относящийся к потенциально опасным астрономическим объектам астероид 1998 OR2 пройдёт мимо Земли 29 апреля, сообщает CNET.

Диаметр астероида 1998 OR2 составляет от 1,8 до 4,1 км, что делает его самым крупным астероидом, который пройдёт вблизи Земли в 2020 году. Этот астероид относится к потенциально опасным астрономическим объектам, то есть его орбита допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние.

Однако 29 апреля он пройдёт далеко от Земли — на расстоянии около 6,3 млн км. Таким образом, проход астероида не представит никакой опасности. Космическое тело смогут наблюдать не только сотрудники профессиональных обсерваторий, но и астрономы с любительскими телескопами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале на расстоянии 4,3 млн км от Земли прошёл потенциально опасный астероид 163 373.

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