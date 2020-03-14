Магаданская область, , 14:25 — REGNUM Шесть человек были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом после контакта с заболевшим этой инфекцией в Магадане. Об этом 14 марта сообщила журналистам главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Были госпитализированы шестеро сотрудников месторождения «Купол», который находится на Чукотке. Они находились в контакте с жителем Магадана, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Заразившийся COVID-2019 сотрудник недавно вернулся из поездки по Италии. Результаты тестов на коронавирус у шестерых госпитализированных будут известны только 15 марта. Самочувствие всех госпитализированных хорошее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Кемеровской области.

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