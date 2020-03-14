Киев, , 14:24 — REGNUM В столице Украины проходит марш в честь так называемых участников добровольческих батальонов, воевавших против населения ДНР и ЛНР. Мероприятие посвящено так называемому дню добровольца, который празднуют на Украине сегодня, 14 марта. Об этом 14 марта сообщает издание «Страна.ua», трансляция мероприятия ведется телеканалом «НАШ».

По сообщению telegram-канала украинского журналиста Андрея Павовского «PavlovskyNews», участники марша собрались в 10:00 (11:00 мск) на Михайловской площади в столице Украины, где почтили память боевиков, погибших во время карательной войны в Донбассе.

Позже, в полдень (13:00 мск), участники акции направились маршем по улицам Киева. Примечательно, что впереди колонны, которая сформировалась для шествия, находятся сторонники «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники шествия идут в сторону офиса президента Украины при этом выкрикивая: «Слава Украине, героям слава», «Герои не умирают», «Слава украинским добровольцам», «Зелю геть», «Одна единая соборная Украина», «Украина превыше всего», «Нет капитуляции», «Слава нации, смерть врагам», «Слава украинской нации» и прочие лозунги.

«Организаторы планируют пройти с участниками марша через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и аллеей Небесной Сотни», — сообщает издание «Страна».

Шествие, по информации журналиста Андрея Павловского, было организовано министерством обороны Украины и общественной организацией «Объединение добровольцев».

По сообщению издания «Информатор» в шествии принимают участие боевики из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других карательных батальонов. В акции по сообщению «Информатора» принимают участие более тысячи человек.

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Напомним, что ранее на Украине официально был введен всеукраинский карантин, согласно которому введен запрет на массовые собрания численностью, превышающей 200 человек.