Тегеран, , 14:24 — REGNUM До 12 729 человек возросло количество заболевших коронавирусом в Иране. Об этом 14 марта сообщил журналистам глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

За прошедшие сутки было зафиксировано 1365 новых случаев заражения COVID-2019. Количество скончавшихся в результате заболевания коронавирусом составило 611 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Иране были выявлены 19 февраля в провинции Кум. В связи с распространением коронавируса в стране закрыты образовательные учреждения, многие страны ограничили сообщение с Ираном, соседние страны перекрыди границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Организации Объединённых Наций к международной поддержке Ирана в борьбе с коронавирусом.

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