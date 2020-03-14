Рим, , 13:54 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) представило данные со спутника Copernicus Sentinel-5P, свидетельствующие о резком снижении вредных выбросов в атмосферу Земли в небе над Италией. Спутниковые наблюдения опубликованы на сайте ЕКА.

Представленный ролик показывает снижение выбросов диоксида азота в Европе с 1 января 2020 года по 11 марта 2020 года. Особенно заметным является резкое снижение выбросов в долине реки По на севере Италии.

«Хотя могут быть небольшие различия в данных из-за облачного покрова и меняющейся погоды, мы вполне уверены, что сокращение выбросов, которое мы видим, совпало с введением карантина в Италии, что привело к уменьшению трафика и промышленной деятельности», — заявил руководитель миссии Copernicus Sentinel-5P Клаус Зенер.

Отметим, Италия является второй страной мира (после Китая) по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли заявил, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 14 955.

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