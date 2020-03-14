Баку, , 13:54 — REGNUM Шестеро из 19 пациентов, заболевших коронавирусом, выздоровели в Азербайджане. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба оперативного штаба при кабинете министров страны.

Трое граждан Азербайджана, у которых было выявлено заболевание COVID-2019, были выписаны 14 марта после прохождения лечения в клинике специального режима.

По информации на 14 марта, в стране выявлено 19 случаев заражения коронавирусом нового типа. из них шестеро пациентов уже выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае летального исхода из-за заболевания, вызванного коронавирусом в Азербайджане.

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