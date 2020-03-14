Москва, , 13:09 — REGNUM Перевод школьников на дистанционное обучение рекомендовало региональным властям Министерство просвещения РФ в связи с профилактикой коронавируса. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных учреждениях были направлены ведомством во все регионы страны.

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

При этом на территориях школ рекомендуется выстраивать работу таким образом, чтобы при переходе на дистанционный режим обучения это не сказалось на общем образовательном процессе. В частности, школам предлагается задействовать для обучения онлайн-формат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении свободного посещения в школах Москвы в связи с ситуацией по коронавирусу.

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