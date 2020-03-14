София, , 12:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с обстановкой по коронавирусу был введён в Болгарии. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба правительства.

Предложение о введении режима ЧС в стране было выдвинуто правительством страны и единогласно поддержано депутатами парламента Болгарии. Режим ЧС будет функционировать месяц, с 13 марта по 13 апреля.

Как пояснил премьер-министр Бойко Борисов, представляя инициативу правительства в парламенте, режим ЧС направлен на недисциплинированных людей, которые могут способствовать распространению заболевания.

Руководитель национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски пояснил, что главной задачей режима ЧС является насколько возможно ограничить распространение заболевания в стране. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается очень быстро и действовать нужно оперативно, без половинчатых решений.

В рамках режима ЧС будет ограничено передвижение и общение граждан, а за несоблюдение режима карантина будут налагаться санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Болгарии по введению режима ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса в стране.

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