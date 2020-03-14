Ужгород, Украина, 14 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Ужгородском районе Закарпатской области зафиксирована вспышка группового заболевания менингококовой инфекцией среди детей, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.
По состоянию на 10:30 (11:30 мск) 13 марта по информации Закарпатского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины заболевание менингококовой инфекцией зафиксировано у семерых детей села Корытняны Ужгородского района Закарпатской области. Еще три случая заболевания менингококовой инфекцией зафиксированы в селе Часловцы.
Первый случай заболевания был выявлен 3 марта 2020 года. Заболевшие находятся в областной клинической инфекционной больнице Закарпатской области.
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