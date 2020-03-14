Москва, , 12:05 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») заявил о конце глобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Штаты закрывают границы для всех, приезжающих из Европы, в связи с распространением коронавируса.

«Впервые со времён Колумба в Америку не пускают европейцев. Глобализация закончилась», — отметил Никонов в Facebook.

Решение президента США Трампа парламентарий расценил как историческое.

«Колумб открыл Америку. Трамп ее закрыл», — указал Никонов.