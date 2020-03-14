Приштина, , 12:37 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 13 марта нанесла визит в Тюрьму высокой безопасности и центр предварительного заключения в Приштине чтобы вблизи пронаблюдать за выполнением рекомендаций по защите заключенных от коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для защиты заключенных от вируса министерство юстиции Косово ввело запрет на посещение родными заключенных тюрем и центров предварительного заключения.

Также приняты меры для того, чтобы вирус не мог проникнуть в пенитенциарные заведения через персонал — охранников, врачей и гражданских служащих.

Напомним, вечером 13 марта в Косово были выявлены два случая коронавируса.

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