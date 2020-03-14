Черновцы, Украина, , 12:37 — REGNUM С подозрением на заражение коронавирусом в Черновицкой области вечером 13 марта госпитализировали женщину с двумя детьми, сообщили 14 марта в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

У госпитализированных была повышена температура тела и, как выяснилось, они контактировали с человеком, который ранее вернулся из Италии и накануне был госпитализирован в лечебное учреждение с подозрением на заболевание COVID-19.

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В пресс-службе также сообщили, что уточняется информации о других лицах также контактировавших с заболевшим.

В Черновицкой ОГА также сообщили о мужчине, который 13 марта обратился в областную больницу с подозрением на пневмонию. Как выяснилось, 29 февраля мужчина вернулся из Италии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в Житомирской области 13 марта от осложнений коронавируса скончалась 71-летняя женщина. Еще одна гражданка Украины, заболевшая коронавирусом, умерла накануне в Италии.

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