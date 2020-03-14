Калининград, , 12:15 — REGNUM На Балтийском флоте, на полигоне в Калининграде, прошёл флотский этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря «Полевая кухня-2020». Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В самой мирной военной специальности состязались более 30 претендентов из числа тех, кто кормит солдат и моряков как в полевых условиях и на боевых кораблях, так и в уютных столовых — поваров, коков, хлебопеков, начальников продовольственных служб из десяти соединений и воинских частей Балтийского флота.

База полигона мотострелкового полка армейского корпуса предоставила участникам максимум возможностей для того, чтобы проявить кулинарное искусство и накормить личный состав вкусной и полезной пищей в полевых условиях.

В ходе испытаний также проверялось выполнение нормативов по развёртыванию полевой кухни и приготовлению самых разных блюд, а военные пекари сдавали подобный норматив по выпечке в полевых условиях различных сортов хлеба. Но главным критерием мастерства служило качество блюд, которым конкурсанты угощали придирчивое жюри.

В перерывах между готовкой военные повара также сдали нормативы по огневой и физической подготовке.

По итогам конкурса была сформирована сборная команда, которая будет защищать честь Балтийского флота уже на уровне Западного военного округа.