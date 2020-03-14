Вена, , 12:14 — REGNUM До 602 человек возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Австрии. Об этом 14 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки количество заболевших возросло на 98 человек. Всего в Австрии было проведено 7467 тестов на коронавирус, из них 602 оказались положительными, шесть человек выздоровели, один скончался от заболевания.

Информацию о текущей ситуации в стране минздрав Австрии публикует два раза в сутки, в 10:00 мск и 17:00 мск. Властями страны предпринят ряд мер, упреждающих распространение заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Австрией железнодорожного сообщения с Чехией и Словакией.

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