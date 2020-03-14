Москва, , 11:51 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не сеять панику в связи с распространением коронавирусом, посоветовала не читать Telegram — каналы и заверила, что правительство ничего не скрывает, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Не читайте Telegram — каналы и тогда будет у вас меньше паники по поводу того, что происходит. На самом деле разворачивается такая паническая история… Поверьте мне, правительства ничего не скрывает», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

В нашем прозрачном обществе даже если бы кто-то хотел это сделать, он бы не смог, добавила она.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России нужно ввести полный карантин на 60 дней, закрыть на этот срок границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.