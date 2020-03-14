Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Официальные магазины Apple во всех странах, кроме Китая, будут временно закрыты из-за глобальной вспышки коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в блоге на сайте компании.

Официальные магазины Apple во всех странах, кроме Китая, будут закрыты до 27 марта. Интернет-магазины Apple и магазин приложений App Store продолжат работать в прежнем режиме.

Тим Кук отметил, что во время пика вспышки коронавируса в Китае компания временно закрыла магазины в этой стране. Такие меры показали свою эффективность и к 13 марту все магазины Apple в Китае возобновили работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте глава Apple Тим Кук рекомендовал сотрудникам компании в офисах по всему миру перейти на удалённый режим работы.

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