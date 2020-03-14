Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер предстоящего хоррор-сериала Сэма Рейми «50 штатов страха». Он был опубликован 13 марта на YouTube-канале Quibi.

Каждый эпизод предстоящего шоу расскажет небольшую страшную историю, основанную на городских легендах США. Премьера сериала состоится на сервисе Quibi в апреле 2020 года.

Сообщается, что Сэм Рейми выступит исполнительным продюсером шоу и режиссёром одного из эпизодов. Серия за его авторством будет называться «Золотая рука».

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