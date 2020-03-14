Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM Авторы портала Birth. Movies. Death. смогли заполучить сценарий отменённой экранизации игры Bioshock. О сюжете несостоявшегося фильма они рассказали 13 марта.

Представители портала отмечают, что сюжетно фильм практически не отличается от оригинальной игры, он также посвящён приключениям Джека в подводном городе «Восторге». Единственным серьёзным несовпадением стала концовка картины — более мрачная и суровая, чем в первоисточнике (в оригинальной Bioshock было несколько финалов, зависящих от действий игрока).

Напомним, права на экранизацию Bioshock приобрела студия Universal ещё в 2008 году. Однако производство так и не началось из-за высокого бюджета картины и её возрастного рейтинга («детям до 17 лет можно смотреть только в присутствии взрослых»).

Читайте ранее в этом сюжете: Учёный, изучавший виртуальную чуму в WoW, теперь борется с коронавирусом