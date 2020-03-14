Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Ученый из США Эрик Лофгрен, ранее изучавший «инцидент порченой крови» в World of Warcraft, теперь занимается исследованием коронавируса. Об этом 14 марта сообщает портал PCGamer.

Лофгрен заявил, что работа над «инцидентом порченой крови» помогла ему лучше понять поведение людей во время серьёзной эпидемии. Сейчас учёный использует полученные знания, чтобы понять, как сильно коронавирус повлияет на современную систему здравоохранения США.

Напомним, «инцидент порченой крови» — это событие, произошедшее в многопользовательской игре World of Warcraft в 2005 году. Из-за небольшой технической ошибки на серверах проекта началась эпидемия магического заболевания, которое погубило тысячи игровых персонажей.

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