Тбилиси, , 11:25 — REGNUM О совместном решении о закрытии границы Грузии с Арменией и Азербайджаном сроком на десять дней в целях предотвращения распространения коронавируса сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте грузинского правительства 13 марта.

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Решение о приостановлении передвижения граждан через границу было принято после телефонного разговора главы правительства Грузии Георгия Гахарии со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Данное решение ступает в силу сегодня, 14 марта.

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Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы грузинского правительства, стороны условились обеспечить беспрепятственный въезд в страну для своих граждан, которые пожелают вернуться домой. А ограничение не будет касаться грузовых перевозок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса Грузия ограничила сообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Испанией, Германией, Австрией и Францией.