Москва, , 10:57 — REGNUM Ряд дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса введён мэром Москвы Сергеем Собяниным в городе. Указ 14 марта опубликован на сайте мэра Москвы и правительства города.

В качестве дополнительных мер профилактики коронавируса введён режим обязательной самоизоляции на 14 дней не только для граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но и для совместно проживающих с ними лиц.

Работодателей данным указом обязывают не допускать на рабочее место, а также на территорию организации работников, которые должны соблюдать самоизоляцию. Мера введена для защиты здоровья работников.

Режим повышенной готовности, введённый ранее в Москве, признаётся обстоятельством непреодолимой силы, для упрощения споров, которые могут возникнуть в связи с невыполнением обязательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении свободного посещения школ на территории Москвы в связи с угрозой распространения коронавируса.

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