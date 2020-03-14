Москва, , 10:47 — REGNUM В связи с распространением коронавируса Совфед сокращает число посетителей зданий на Большой Дмитровке в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Я дала поручение аппарату Совета Федерации минимизировать количество пропусков для входа в Совет Федерации. Попрошу вас выписывать пропуска — комитеты обращаюсь к вам — только в случае действительно крайней необходимости выдавать пропуска на посещение Совета Федерации. Мы должны обезопасить всех нас», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме того, при входе в здание всем посетителя измеряют температуру и настаивают на использовании дезинфицирующих средств.

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