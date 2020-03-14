Дублин, , 10:41 — REGNUM Известный ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети Энн от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — написал Макгрегор.

Напомним, что в странах Европы коронавирусная инфекция в последние дни распространяется бесконтрольно.

На сегодняшний день по числу заболевших на Европейском континенте лидирует Италия, где количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 17 660 человек, погибли уже 1266 человек.

Растет число заболевших в Германии, Франции, Испании и Великобритании.