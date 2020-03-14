Москва, , 10:39 — REGNUM Член Совфеда Сергей Мамедов заявил об отсутствии в аптеке верхней палаты парламента и в аптеках Москвы медицинских масок, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Можем спуститься в нашу аптеку Совета Федерации: там нет ни масок, ни антисептиков — ничего того, что дает возможность защититься от коронавируса. То же в аптеках города Москвы. Маски в Москве купить невозможно», — заявил Мамедов.

Президент давал поручения, чтобы масок, дезинфицирующих средств должно быть более чем достаточно, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Китай показал класс, как можно справиться с пандемией в условиях большой страны.