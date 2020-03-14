Курган, , 10:13 — REGNUM В Кургане планируется сделать ещё один Вечный огонь у мемориального ансамбля в честь воинов 32-го запасного лыжного полка. Проект разрабатывается совместно с «Кургангоргазом». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мемориал 32-го запасного лыжного полка Пресс-служба губернатора Курганской области

Департамент развития городского хозяйства проводит ревизию мест, где горит Вечный огонь памяти. К 75-летию Победы в столице Зауралья собираются дополнить Вечным огнём ещё одно священное место памяти павшим в Великой Отечественной войне — мемориал воинам 32-го лыжного полка, расположенный в микрорайоне Увал.

Этот памятник был открыт в 1989 году. Построен за счёт добровольных пожертвований граждан. 32-й запасной лыжный полк был сформирован 25 августа 1941 года из добровольцев уральского региона. Местом его дислокации был березовый лес близ урочища Увал в Кургане. Здесь обучали военных лыжников. Во время великой Отечественной войны полк отправил на фронт до 20 тысяч военных лыжников. В живых осталось 160 человек.