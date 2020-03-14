Москва, , 10:11 — REGNUM Свободное посещение школ из-за угрозы распространения коронавируса введено мэром города Москвы Сергеем Собяниным в Москве. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба мэра Москвы.

С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ. Решать вопрос о посещении ребёнком образовательного учреждения будут его родители. При этом обычные занятия в школах будут продолжены. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Администрации школ предписано организовать дистанционное обучение для детей, не посещающих образовательное учреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии на карантин в Москве школ при посольствах.

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