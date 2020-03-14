Киев, , 10:16 — REGNUM Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 13 марта опубликовал призыв к украинскому народу о профилактике распространения коронавируса.

Призыв был опубликован в связи с введением на Украине карантина с 12 марта по 3 апреля.

В призыве говорится об ответственном отношении к мерам по предотвращению распространению COVID-19. Кроме того, гражданам советуют избегать таких крайностей, как паники и легкомысленное отношение к опасности.

При симптомах ОРВИ или недавнем возвращении со стран с высокой угрозой заражения COVID-19, ВСЦиРО порекомендовали две недели (инкубационный период вируса COVID-19) находится на карантине, избегая нахождения в местах скопления людей и обратиться к врачу.

Отметим также, что соответствующие разъяснения в связи с мерами по предотвращению распространения нового коронавируса на Украине дали и в канонической Украинской Православной Церкви. В частности, было сказано о воздержании от «целования святынь», а также — воздержании в целовании руки священника при благословении верующих. Кроме того, в УПЦ сообщили о том, что стоит рассмотреть вопрос о введении в обиход в храмах одноразовых стаканов.

В Одесской епархии Украинской Православной Церкви в свою очередь верующим при обнаружении симптомов COVID-19 или ОРВИ порекомендовали незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, в храмах УПЦ в Одесской области усилили меры по санитарной обработке помещений, а также икон.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в Житомирской области от осложнений коронавируса скончалась 71-летняя женщина, которая ранее приехала из Польши.