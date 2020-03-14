Москва, , 09:44 — REGNUM В Госдуме в связи с коронавирусом предлагают местным властям принимать меры по экономической поддержке населения в связи с возможным ростом цен на продукты питания.

«На определённом этапе, как во всем мире, народ пойдёт сметать товары с полок. Вопрос даже не в товарном дефиците, а в том, что цены возрастут», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в Facebook.

Это значит, что потребуются серьёзные меры поддержки доходов населения, отметил парламентарий.

«В Штатах на год отменяют подоходный налог. У нас власти удавятся, но отменять налоги с народа не станут. Значит, надо принимать местные решения», — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВОЗ объявило о пандемии в связи с распространением коронавируса.