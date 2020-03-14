Красноярск, , 09:51 — REGNUM В выходные дни красноярский полк ДПС ГИБДД в рамках рейда «Нетрезвый водитель» проведёт очередные массовые проверки всего проезжающего автомобильного транспорта на состояние трезвости водителей. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Проверке на трезвость будет подвергаться весь проходящий мимо мобильных постов ДПС автотранспорт. В случае отказа от процедуры освидетельствования, для водителя последуют такие же правовые последствия, что и в случае подтвердившегося опьянения.

Традиционно особое внимание инспекторы ДПС будут уделять местам расположения увеселительных заведений и магазинам. Также принимается во внимание насыщенность транспортного потока и аварийность участков.

Напомним, проводимые в Красноярске на выходных рейды «Нетрезвый водитель» стали в краевой столице хорошей традицией, помогающей снизить количество ДТП, вызванное состоянием опьянения за рулём.