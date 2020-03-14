Сургут, Югра, , 08:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в ряды «Волонтеров Конституции» пожелали вступить более 170 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения администрации города.

Желающие изучить поправки в основной документ страны и помочь сургутянам разобраться с корректировками могут до 16 марта зарегистрироваться на специальном сайте.

Волонтёры будут просвещать граждан с 6 апреля в аэропорту и крупных торговых центрах Сургута. В день общероссийского голосования 22 апреля они помогут маломобильным гражданам добраться до избирательного участка, будут встречать и сопровождать граждан.