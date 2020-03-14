Амстердам, , 08:45 — REGNUM Сирийские беженцы в Нидерландах готовы интегрироваться в голландское общество, однако они сталкиваются с бюрократическими правилами и плохой работой курсов голландского языка. Такие данные содержатся в опубликованном 12 марта докладе Бюро социального и культурного планирования.

Исследователи бюро провели собеседования с 49 сирийскими беженцами, которые поселились в Нидерландах с 2014 г.

Опрошенные беженцы готовы интегрироваться, о чём, по мнению исследователей, свидетельствует количество времени, потраченное ими на уроки голландского языка. Беженцы указали, что рассматривают знание голландского языка в качестве условия успешной интеграции.

Однако изучение языка осложняется состоянием рынка языковых курсов. Для новоприбывших сирийцев, не знакомых со страной и с языком, сложно выбрать курсы. Кроме того, нередко качество курсов оказывается неудовлетворительными.

Сирийцы указали и на другие проблемы, с которыми они сталкиваются при попытках интегрироваться в голландское общество. Так, в поисках работы им мешает то, что голландская бюрократическая система настаивает на наличие необходимых документов, например дипломов. У многих сирийских беженцев либо нет с собою необходимых документов, либо их диплому не признаются в Нидерландах. Поскольку беженцы вместе с тем чувствуют себя обязанными получить дипломы и работу, они нередко соглашаются сдавать экзамены или принимать работу ниже своего уровня.

Вместе с тем сирийские беженцы указали и на положительные стороны жизни в Нидерландах. Так, они положительно отзываются о доступности и качестве системы социальной защиты. Хвалят они также отсутствие коррупции в Нидерландах.