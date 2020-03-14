Бразилиа, , 08:50 — REGNUM Положительные результаты на коронавирус показали анализы поверенного в делах посла Нестора Фостера, который является уже третьим представителем делегации Бразилии в США, заболевшим коронавирусом. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба посольства Бразилии в США.

Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер узнал о положительном тестировании на коронавирус вечером 13 марта. Он немедленно последовал медицинским рекомендациям и продолжил свой карантин, в котором находился в целях предосторожности, ещё на 14 дней.

Это уже третий член бразильской делегации, присутствовавшей в США на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Положительный результата на коронавирус был обнаружен после тестирования пресс-секретаря правительства Бразилии Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.

Президент США уточнил, что не проходил тестов и выразил категорическую уверенность в том, что не является носителем вируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность пройти тестирование на коронавирус в связи со встречей с делегацией из Бразилии, несколько человек в составе которой оказались заражены Covid-2019.

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