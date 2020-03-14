Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Все официальные международные визиты в Пентагон приостановлены из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространённом 13 марта пресс-службой Министерства обороны США.

В документе уточняется, что иностранные партнеры и посетители смогут попасть в штаб-квартиру военного ведомства США только в порядке исключения, в каждом конкретном случае рассмотренного министром обороны Марком Эспером.

Также в Пентагон приостановлены и все неофициальные визиты, в том числе для «личных гостей и друзей сотрудников Минобороны и подрядчиков».

Также на территории штаб-квартиры запрещены крупные мероприятия и экскурсии. Особо подчёркивается, что любой человек, прибывший в США из-за границы, сможет рассчитывать на возможность попасть в Пентагон только по истечение 14-дневного срока.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пентагон ввёл ограничения на поездки внутри США для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и членов их семей.

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