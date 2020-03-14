Минск, , 08:17 — REGNUM Авиакомпания «Belavia» отменила ряд рейсов в 22 страны, которые должны были совершаться в марте и апреле. Отмена полетов компанией была связана с распространением вируса COVID-19, сообщили 13 марта в пресс-службе компании.

Полеты были отменены в Италию и Туркмению. В отношении полетов в Италию сообщается, что по маршруту «Минск-Милан-Минск» полеты не будут совершаться с 12 марта по 15 апреля, а по маршруту «Минск-Рим-Минск» с 16 марта по 15 апреля текущего года. Кроме того, с 5 марта по 1 апреля отменены рейсы по маршруту «Минск-Ашхабад-Минск».

Ряд рейсов на март и апрель 2020 года были также отменены в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдавию, Российскую Федерацию, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию и Эстонию.

В отношении полетов в Израиль, компания также отменяет рейсы на некоторые дни. Так, будут отменены полеты по маршруту «Минск-Тель-Авив-Минск» по вторникам и четвергам, в то время, как в воскресенье полеты по маршруту будут совершаться. Ограничение будет действовать в период с 13 по 31 марта.

Читайте также: COVID-19: в Белоруссии обследуют военнослужащего, приехавшего из Италии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии на дообследовании находится военнослужащий, который накануне вернулся из Италии.