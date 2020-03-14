Триполи, , 08:13 — REGNUM Первая партия беженцев была отправлена из Ливии в транзитный центр для мигрантов в Нигере, сообщили в пресс-службе верховного комисара ООН по делам беженцев (UNHCR).

По данным источника, в транзитный центр для мигрантов в нигерийской Ниамее доставлена «группа, состоящая из 103 мужчин, 12 женщин и 13 детей, включала беженцев, живших в городских районах Триполи, и других лиц, недавно освобожденных из-под стражи».

Большинство беженцев, незаконно находящихся на территории Ливии, составляют граждане Судана, за которыми следуют сомалийцы, эритрейцы, эфиопы и палестинцы.

Международный комитет ООН по делам беженцев только в феврале оказал более 550 медицинских консультаций беженцам. По состоянию на 13 марта, медицинскую помощь получили 1409 человек.