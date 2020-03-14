Каракас, , 08:02 — REGNUM Все пассажиры метро и поездов в Венесуэле должны надевать защитные маски, в противном случае они не смогут воспользоваться транспортными услугами, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.

Запрет вводится с 14 марта. Ограничение распространяется и на тех, кто хочет пересечь границу Венесуэлы с Колумбией и Бразилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта для отработки противостояния COVID-19 в Венесуэле пройдут учения «Безопасное здравоохранение» в рамках военных маневров «Боливарианский щит».

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